Ein Mann, der während der Achterbahnfahrt in Cedar Point Hühnchennuggets gegessen hat, wurde lebenslang von Six Flags ausgeschlossen

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Auf einer Achterbahn, bei hohen Geschwindigkeiten und bei dramatischen Kurven und Abgründen zu essen, stellt eine offensichtliche Erstickungsgefahr dar. Niemand bei klarem Verstand würde versuchen, während einer Achterbahnfahrt zu essen, also verbot ihn die Parkkette lebenslang, als ein YouTuber ein Video postete, in dem er versucht, 10 Hühnchennuggets während der Cedar Point Millennium Force zu essen.

"Sicherheit ist ein Grundpfeiler unseres Geschäfts, und wir haben null Toleranz gegenüber unangemessenem und unsicherem Verhalten", sagte ein Sprecher der Freizeitparkkette über CBS. "Unsere Sicherheitsrichtlinie verbietet strikt alle losen Gegenstände auf Fahrgeschäften, einschließlich Lebensmittel, die eine Erstickungsgefahr darstellen können."

Das Video ging viral auf YouTube und erhielt Hunderttausende von Aufrufen. In dem Video reagierte Allen Ferrell auf eine Herausforderung, bei der er während einer Fahrt auf der Millennium Force 10 McNuggets essen musste, einer der höchsten, schnellsten und längsten Achterbahnen der Welt, die eine Geschwindigkeit von 149,7 km/h erreicht, 93 mph, wenn sie von 94,5 Metern 310 Fuß auf zwei Kilometern Strecke fällt. Der YouTuber versteckte die Nuggets in seiner Hose und aß die Nuggets, während er in eine Soße tauchte, die ihn und die hinter ihm bespritzte.

"Sicherheit ist eine Partnerschaft zwischen unseren Gästen und dem Park, und die Gäste müssen alle schriftlichen und mündlichen Anweisungen für eine sichere Fahrt befolgen. Gäste, die gegen unseren Verhaltenskodex verstoßen, sind in unseren Parks nicht willkommen, und dieser Gast wurde lebenslang aus allen Six Flags Parks ausgeschlossen."

Cedar Point in Sandusky, Ohio, ist Teil der Six Flags-Kette, die nach einer Fusion mit Cedar Fair im Jahr 2024 über ein Dutzend Parks in Nordamerika besitzt. Dieser Idiot wird nie wieder in einen dieser Parks dürfen.