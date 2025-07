Ein Mädchen pflanzt ihren Geist in einen Biberkörper im ersten Trailer zu Pixars Hoppers

Pixar hat den ersten Teaser-Trailer zu seinem kommenden Film Hoppers veröffentlicht, der The Wild Robot mit einer Prise Avatar zu kombinieren scheint. Darin nutzt ein junges Mädchen, Mabel, experimentelle Technologie, um ihr Bewusstsein in eine Biberpuppe zu versetzen.

In dieser neuen Form kann sie Tiere verstehen und versetzt sich als Biber in eine natürliche Umgebung, um all dem zuzuhören, was Tiere erzählen. Es sieht jedoch schnell so aus, als würde Mabel beginnen, die natürliche Ordnung zu stören, da sie bereits einen Biber davor rettet, von einem Bären gefressen zu werden.

Hoppers startet am 6. März in den Kinos. In letzter Zeit hat Pixar die Liebe an den Kinokassen nicht ganz zu spüren bekommen, da sein letzter Film Elio nicht viel von seinem üblichen Buzz hervorbringen konnte. Ob Kinder und Familien zu sehr damit beschäftigt waren, Lilo & Stitch zu schauen, ist schwer zu sagen, aber es scheint auf jeden Fall so, als ob es heutzutage nicht mehr ausreicht, nur der neueste Pixar-Film zu sein, um einen an den Kinokassen zu tragen.