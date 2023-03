Ein Live-Action-Remake von The Aristocats ist in Arbeit

HQ

Obwohl wir seit einiger Zeit keinen mehr gesehen haben, wissen wir, dass Disney immer noch Remakes vieler seiner klassischen Filme verfolgt. In diesem Jahr soll das Remake von The Little Mermaid veröffentlicht werden, und jetzt haben wir die Bestätigung, dass eine Live-Action-Hybridversion von The Aristocats in Arbeit ist.

Die Aristocats wurden ursprünglich 1970 veröffentlicht und folgten einer alten Dame, die beschloss, all ihre weltlichen Besitztümer ihren Katzen zu überlassen. Die Katzen wurden dann von einem verärgerten Butler entführt, so dass es einem Haufen Hunde und einer streunenden Katze überlassen blieb, den Tag zu retten. Typisches animiertes Disney-Zeug, wirklich.

In Anbetracht des Etiketts "Live-Action-Hybrid", das diesem neuen Film beigefügt ist, ist es wahrscheinlich, dass wir CGI-Katzen und einige echte Schauspieler sehen werden. Die einzige Person, die bisher an dem Projekt beteiligt ist, scheint die Musikerin Questlove zu sein, die Regie führen wird.

Werden Sie sich das Remake von The Aristocats ansehen?