Ein Live-Action-Gaston-Film ist bei Disney in Arbeit

"Niemand sagt Nein zu Gaston!" Offenbar gilt das für Disney-Manager, denn sie haben einen neuen Film mit dem Beauty and the Beast Bösewicht grünes Licht gegeben. Disney liebt, wie wir wissen, eine Live-Action-Variante eines animierten Klassikers, hat aber die Beauty and the Beast -Geschichte bereits mit seinem Remake von 2017 neu erzählt.

Deshalb wird es Cruella auf diese spezielle IP gehen und Gaston seine eigene Geschichte geben. Deadline berichtet, dass der Ton dieses Films etwas anders sein wird, als es Fans erwarten würden, da er eher einen "schwertschwingenden" Stil bietet. Das Studio soll Berichten zufolge sehr begeistert von dieser Idee sein.

Gaston sollte nach dem Live-Action-Remake von 2017 Beauty and the Beast mehr Aufmerksamkeit bekommen, wobei Luke Evans die Rolle des Bösewichts übernahm, den er im Film spielte. Die Idee für eine Gaston-Spin-off-Serie wurde jedoch daraufhin verworfen. Derzeit ist kein Regisseur am Film beteiligt, aber David Callaham schreibt das Drehbuch mit Michelle Rejwan als Produzentin.