Ein Live-Action-Film zu Teen Titans befindet sich in den DC Studios in Entwicklung

DC Studios arbeitet derzeit an einem Live-Action-Film zu Teen Titans. Laut einem Bericht von THR schreibt die Autorin von Supergirl: Woman of Tomorrow, Ana Nogueira, das Drehbuch.

Abgesehen von diesen kleinen Details ist wenig mehr über den Film bekannt, und wir wissen nicht, ob er Teil des DC-Universums von James Gunn und Peter Safran ist.

Der letzte Teen Titans-Film war der Zeichentrickfilm Teen Titans Go! To the Movies, das bereits 2018 in die Kinos kam. Der Film spielt während der Ereignisse der fünften Staffel der Serie und zeigt, wie die Teen Titans in Schwierigkeiten geraten, als sie versuchen, ihren eigenen Hollywood-Film zu drehen.

Sind Sie begeistert von dem Gedanken an einen Live-Action-Film über Teen Titans?