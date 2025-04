Ein Live-Action-Film, der auf dem Spielzeugladen Toys 'R' Us basiert, ist in Arbeit

HQ

Zu sagen, dass Hollywood zum jetzigen Zeitpunkt ein IP- und Markengeschäft ist, ist vielleicht eine Untertreibung, da viele Produktionsfirmen auf bestehende kreative Ideen abzielen und sie als Inspiration für neue Filme und Serien nutzen. Dies hat zu Rekordbrechern wie Barbie und The Super Mario Bros. Movie geführt, aber auch zu viel seltsameren Ideen wie dem Thema von heute.

Variety merkt an, dass die Produktionsfirma Story Kitchen mit Toys 'R' Us Studios, der Film- und TV-Abteilung des riesigen Spielzeugherstellers, zusammenarbeitet, um einen Film zu drehen, der auf dem Laden basiert. Das ist richtig, ein Live-Action-Film, der auf Toys 'R' Us basiert, ist in Arbeit, und als Teil dieser Entwicklung wurde ein Teaser dessen geteilt, was wir davon erwarten können.

Es wird behauptet, dass der Film versuchen wird, "das Wunder der Kindheit in einem modernen, rasanten Abenteuer einzufangen", das die mehr als 70 Jahre Erfahrung und das Know-how hinter der Marke und dem Namen Toys 'R' Us erkunden soll. Es wurde als ein Film vom Typ Night at the Museum beschrieben, der auch die Jumanji, Barbie und andere von Spielzeug inspirierte kreative Ansätze nutzt.

Es gibt noch keinen Regisseur und auch keine Neuigkeiten über die Besetzung, aber es wird erwartet, dass dies in den kommenden Monaten der Fall sein wird.