Ein leuchtendes C-3PO-Kopf-Sammlerstück wurde enthüllt

Star Wars Sammler können sich freuen! Als Teil des Galactic Archive Series wurde ein neues Objekt enthüllt, bei dem es sich um eine Nachbildung des Kopfes von C-3PO handelt, die nicht nur leuchtende Elemente, sondern auch abnehmbare Teile hat, so dass Sie den Droiden so gestalten können, dass er seinem Aussehen in der Skywalker Saga von Episode I - The Phantom Menace bis hin zu Episode IX - The Rise of Skywalker ähnelt.

Das Modell mit elektronischem Kopf verfügt sogar über einen berührungsaktivierten Dialog, der über 20 ikonische Zeilen und Sätze ausspucken kann, sowie über einen Schieberegler, mit dem die Augen vom charakteristischen warmen Gelb in ein tiefes Rot umgeschaltet werden können, um verborgene Sith-Geheimnisse zu enthüllen.

Die Preise für den Sammlerkopf wurden noch nicht bestätigt, aber wir wissen, dass er ab dem 16. Oktober im Disney Store erhältlich sein wird.

