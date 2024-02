Ein Lego Schneewittchen und die sieben Zwerge Set wurde angekündigt

HQ

Lego und Disney werden zweifellos versuchen, den Markt in naher Zukunft mit einer Reihe von Snow White Produkten zu überschwemmen, wenn der Live-Action-Film mit Rachel Zegler in der Hauptrolle endlich auf den Markt kommt. Aber bis dahin tun sich die beiden wieder zusammen, um stattdessen ein Set zu produzieren, das auf dem Zeichentrickfilm von 1937 basiert.

Das Snow White and the Seven Dwarfs Cottage Set soll eine " Hommage an die allererste Disney-Prinzessin"-Figur sein. Es handelt sich um ein Set, das auf der Hütte basiert, in der Schneewittchen und die Zwerge leben, und ist ein 2.228-teiliges Set, das 10 Minifiguren (Schneewittchen, die sieben Zwerge, den Prinzen und die böse Königin) sowie den Glaskasten enthält, in dem Schneewittchen schlief.

"Tief im Zauberwald gelegen, ist das ikonische Cottage voller Nostalgie, vom Schlafzimmer mit sieben Betten bis zum Zimmer mit der Pfeifenorgel, dem Backtisch, dem Waschbecken und den Schränken."

Das Set soll am 4. März 2024 auf den Markt kommen, wobei Lego Insiders ab dem 1. März erhältlich ist und für 189,99 £ / 219,99 € erhältlich sein soll.