Ein Krankenhaus-Tycoon im Weltraum zu sein, Galacticare "erweitert deinen Horizont, was du mit deinen Patienten und deinen Krankheiten tun kannst"

Wir konnten euch nicht sofort davon erzählen, aber jetzt wurde das Embargo für Galacticare aufgehoben und unser Summer Game Fest-Interview mit Josh Bishop ist live gegangen, was bedeutet, dass ihr jetzt im folgenden Video viel mehr über eines der verrücktesten Managementspiele erfahren könnt, die wir je gesehen haben:

HQ

"Wir wussten also, dass wir ein Krankenhausspiel machen wollten, wie wir es vor etwa vier oder fünf Jahren begonnen haben", sagt Creative Director von Brightrock Games. "Und für uns war die natürliche Entwicklung davon, es im Weltraum zu tun, denn warum nicht? Es erweitert wirklich Ihren Horizont in Bezug auf das, was Sie mit Ihren Patienten und Ihren Krankheiten tun können, denn Sie können irgendwie alles haben: Alles ist Ihr Patient und alles ist Ihre Krankheit, also ja, das ist sozusagen der Punkt, an dem wir angefangen haben, und von da an ist es einfach vorbei."

Neben außerirdischen Patienten und Krankheiten als Hauptbestandteil nutzten die Jungs von Brightrock Games jedoch auch die Chance, skurrile galaktische Geschichten mit einem Hauch von Rick &; Morty zu erzählen...

"Die Geschichte in diesem Spiel ist wirklich interessant, so wie sie uns wirklich sehr wichtig ist", fährt Bishop fort, "Wir wollten wirklich, dass die Erzählung eine sehr starke Komponente des Spiels ist, und für uns ist der Ansatz, den wir gewählt haben, dass wir wollen, dass man das Gefühl hat, dass jedes Level in einer Art Episode eines Zeichentrickfilms ist. In jedem Level geht es also um ein eigenes verrücktes Szenario. Das, was wir hier im Hintergrund [auf dem Fernseher, während jemand anderes spielte] am Laufen haben, ist ein Level namens Burning Moon, in dem dieser sehr verantwortungslose Außerirdische namens Leonard Moon dieses Musikfestival Burning Moon ins Leben gerufen hat, wo sie einen Mond in Brand stecken und ein paar Bühnen darum herum bauen und einen Haufen Musik machen. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies nicht sehr sicher und es passieren viele Unfälle, und es geht viel schief, also dachten sie, es wäre eine gute Idee, dort ein Krankenhaus zu haben, das sich um all das kümmert. Und das ist der Punkt, an dem Sie ins Spiel kommen, also sind Sie im Grunde da, um all das Chaos von Leonard Moon aufzuräumen. Und ja, wir haben auch andere Sachen, es gibt ein Level, in dem man auf einer Farm ist, und diese Außerirdischen sind sehr traurig, weil ihr Gemüse krank ist und man ihr Gemüse behandeln muss. Es gibt ein Level, in dem du einen Haufen Gefangene behandeln musst, also baust du ein Krankenhaus in diesem Hochsicherheitsgefängnis, und ja, es geht einfach so weiter und weiter."

Spielt euch das Video an, um mehr über beratende Ärzte zu erfahren, die als "Heldenärzte" mit einzigartigen Fähigkeiten aufleveln, über die Struktur des Spiels mit Kampagnenleveln, Sandbox und Krankenhaus-Editor oder über außerirdische Krankheiten und wie man sie behandelt.

Galacticare erscheint auf Xbox One und Series (als Teil von [email protected]), PS5 und natürlich PC.