Ein kommendes koreanisches Netflix-Drama geht der Frage nach, was passiert, wenn Ihre Tochter in ein Chicken Nugget verwandelt wird

HQ

Netflix scheint wirklich grünes Licht für alles zu geben, was seiner koreanischen Abteilung vorgeschlagen wird, zweifellos dank des brüllenden Erfolgs vieler verrückter Serien, die aus dem Land zum Streamingdienst gekommen sind. Die neueste, die einen solchen Erfolg erzielen könnte, ist eine Serie namens Dakgangjeong, und worum es hier geht, zeigt ein Vater, der versucht, seine Tochter wieder in ein menschliches Wesen zu verwandeln, nachdem sie von einer seltsamen Maschine in ein Chicken Nugget verwandelt wurde.

Die Inhaltsangabe der Serie lautet wie folgt: "Choi Min-ah, die Tochter eines Firmenchefs, hält eine neue Maschine fälschlicherweise für ein Gerät, das ihr bei ihrer Müdigkeit hilft, und wird versehentlich in ein Chicken Nugget verwandelt. Als ihr Vater, Choi Seon-man und der Praktikant Go Baek-joong, der in sie verknallt ist, versuchen, sie wieder in einen Menschen zu verwandeln, entdecken sie unerwartete Geheimnisse."

Es ist unklar, wann (oder ob sie weltweit debütieren wird) die Serie auf Netflix erscheinen wird, aber Netflix Korea ist so weit gegangen zu sagen, dass sie als eine der Ergänzungen im 1. Quartal 2024 geplant ist, bevor sie auch ein Bild der Serie teilt.