Ein Knight Rider-Film von den Machern von Cobra Kai ist auf dem Weg

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald sind dank ihrer Bemühungen, das Karate Kid -Universum durch die Cobra Kai -Serie wieder zum Leben zu erwecken, ziemlich bekannt geworden. Das Trio hat eindeutig ein Händchen dafür, mehr Retro-Franchises zu nehmen und ihnen neues Leben einzuhauchen, und das werden sie bald wieder tun.

Zugegeben, dies wird kein Martial-Arts-Fest sein, da das Trio angeblich einen neuen Knight Rider -Film im Auftrag von Universal machen will. Laut The Hollywood Reporter werden alle drei gemeinsam das Drehbuch schreiben, während nur Hurwitz und Schlossberg bei dem Projekt Regie führen werden.

Es gibt kein Wort über die Handlung oder die Besetzung, aber Knight Rider ist eine ziemlich synonyme und berühmte Geschichte, was bedeutet, dass wir wieder einen Actionhelden erwarten sollten, der sich mit einem sprechenden Auto zusammentut, um den Tag zu retten. Was wir zu wissen scheinen, ist, dass der Film von Kelly McCormick und David Leitch produziert wird, zusammen mit Gary Barber und Chris Stone.

Freuen Sie sich darauf, dass Knight Rider zurückkehrt?