Ein Kingmakers-Film ist bei Netflix in Arbeit

Gaming-Adaptionen scheinen momentan das neue angesagte Ding in Hollywood zu sein. Sie ermöglichen einen einfachen Zugang zu einem bereits bestehenden Publikum, und einige davon sind am Ende ziemlich gut. Wir haben jede Menge spannende Projekte vor uns, vom Film zu Clair Obscur: Expedition 33 bis zur God of War-Serie bei Amazon, und jetzt können wir der Liste ein neues Projekt hinzufügen.

Laut Deadline hat Netflix die Rechte an einem Spielfilm-Pitch auf Basis von Kingmakers erworben. Das kommende mittelalterliche Sandbox-Spiel von Redemption Road Games und tinyBuild dreht sich darum, dass Spieler mit modernen Waffen in das Mittelalter zurückreisen, um die Geschichte zu verändern und Schlachten zu durchbrechen.

Netflix arbeitet an dem Film mit The Story Kitchen. Christopher MacBridge wird das Drehbuch adaptieren, und Shawn Levy wird mit seiner Firma 21 Laps produzieren. Wir müssen sehen, wie sich der Kingmakers-Film entwickelt, aber im Moment warten wir noch darauf, wie das Spiel wird. Kingmakers sollte im Oktober erscheinen, hat aber den Start inzwischen verschoben und sagt jetzt nur, dass er bald kommt.