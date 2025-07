Ein KI-gestützter Streaming-Dienst startet diese Woche mit Unterstützung von Amazon in die Alpha-Phase

HQ

Während wir uns weiterhin mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, sehen wir, dass einige stark in die Technologie investieren, während andere alles in ihrer Macht Stehende tun, um sich davor zu schützen. Zum einen hat The Bad Guys 2 eine spezielle Klausel im Abspann des Films, die besagt, dass der Film nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden kann, um seinen Stil und seine kreativen Entscheidungen vor dem Kopieren durch die Technologie zu schützen, und doch kommt dies zu einer Zeit, in der Amazon einen KI-gestützten Streaming-Dienst unterstützt.

Ja, wenn Sie feststellen, dass es nicht genügend von Menschen erstellte Inhalte gibt, die Sie auf den vielen, vielen bestehenden Streaming-Plattformen ansehen können, können Sie bald ein Abonnement für Showrunner abschließen, eine Plattform, auf der eine KI Szenen und sogar ganze Episoden von Grund auf mit einer einfachen Eingabeaufforderung erstellen kann.

Laut Variety stammt Showrunner aus dem Kopf des Startups Fable aus San Francisco und wird diese Woche in die Alpha-Phase gehen. Es wird als das "Netflix der KI" bezeichnet und ist so strukturiert, dass Sie sogar Ihre eigenen Ideen einbringen oder auf einer bestehenden Welt/Idee aufbauen können, die von jemand anderem geschaffen wurde.

Hinter Amazon glaubt der Schöpfer von Showrunner, Edward Saatchi von Fable, dass KI in der Unterhaltungsbranche falsch eingesetzt wird und dass sie nicht nur zur Erzeugung von VFX verwendet werden sollte, sondern als Medium für eine völlig neue Form der Unterhaltung, sowohl in Film/Fernsehen als auch in Videospielen.

Das Ziel von Showrunner ist es auch, mit großen Produktionshäusern wie Disney zusammenzuarbeiten, um deren geistiges Eigentum zu lizenzieren und es den Nutzern zu ermöglichen, Projekte auf der Grundlage ihrer Franchises zu erstellen, unter dem Vorwand, dass Disney alles besitzt, was generiert wurde.

Zunächst wird Showrunner mit einem kleinen Alpha-Publikum debütieren, das dabei helfen kann, die Plattform zu formen und zu verbessern, wobei eines der wenigen originellen Projekte, die es anbietet, eine Family Guy -ähnliche Serie ist, die als Exit Valley bekannt ist. Es wird funktionieren, indem die Nutzer 10 bis 20 US-Dollar pro Monat für Credits bezahlen, die zur Erstellung neuer animierter Szenen und nicht ganzer Episoden verwendet werden können, was darauf hindeutet, dass es eine massive (und teure) Anstrengung der Community sein wird, jedes Projekt auf der Plattform zu erweitern.

