Ein kenianischer Demonstrant wurde vor einem Quarantänezentrum in den Kopf geschossen

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Laut Augenzeugen eröffnete die Polizei das Feuer auf Demonstranten, die vor einem US-Ebola-Quarantänezentrum in der Stadt Nanyuki nahe Mount Kenya protestierten. Sein Bau hat große Unsicherheit bei ausländischen Tourismusagenturen verursacht, von denen ein Großteil der Wirtschaft der Region abhängt, mit Schwerpunkt auf Ökotourismus und fotografischen Safaris zum Mount Kenya und zu den Nashornreservaten.

Ein Todesfall wurde gemeldet, verursacht durch eine Schusswunde am Kopf. Das Opfer ist Patrick Wahome, einer der Organisatoren der Proteste gegen die Errichtung der Einrichtung, der ebenfalls fordert, auf die mehr als 500 von Ebola in der Region betroffenen Menschen aufmerksam zu machen. Zeugen berichten, dass vermummte, bewaffnete Polizisten wahllos auf die Demonstranten schossen. Reuters-Reporter waren Zeugen der Schießerei nicht, aber sie sahen Wahomes leblosen Körper mit einer schweren Schusswunde am Kopf, der in den Laderaum eines Vans geladen und aus dem Bereich weggebracht wurde.

Die Kenya Human Rights Commission, eine gemeinnützige Organisation, meldet ebenfalls die willkürliche Inhaftierung von 19 weiteren Personen. Ein Richter des High Court hat zweimal Anordnungen erlassen, die der kenianischen Regierung untersagen, Maßnahmen zum Bau oder zur Aufnahme des Standorts zu unternehmen. Ihre jüngste Anordnung gab der Regierung eine Woche Zeit, alle Vereinbarungen bezüglich der Einrichtung offenzulegen, aber auch diese Frist wäre schon vor Tagen abgelaufen.