Ein John Wick Samurai-Western-Spin-Off ist in Arbeit

Es scheint, als würde das John Wick -Franchise nur von dem leben, was Männer heutzutage cool finden. Anzüge? Check. Attentäter? Check. Geschmackvolle, gestutzte Bärte? Check. Gangster? Check. Pistolen, Schwerter, Stunts? Check, check, check.

Jetzt können wir Samurai und Western zu dieser Liste hinzufügen, da Drehbuchautor Austin Everett ein originelles Drehbuch geschrieben hat, das in der Welt von John Wick spielt, um sowohl den alten Westen als auch hartgesottene Samurai miteinander zu verheiraten. Im Gespräch mit Variety wollte Everett nicht viel mehr enthüllen, aber diese Idee wird die FansJohn Wick begeistern.

Es scheint unwahrscheinlich, dass Keanu Reeves an diesem Projekt beteiligt sein wird, da sowohl die Samurai- als auch die Western-Schlüsselwörter uns eher an einen historischen Actionfilm denken lassen, in dem wir Kampfmesser und Maschinengewehre gegen Katanas und Revolver austauschen. Da dieses Projekt nur ein Skript hat, erwartet nicht, in absehbarer Zeit viel davon zu hören, aber es scheint, dass die Welt von John Wick noch größer wird.