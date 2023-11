Ein John Wick Anime ist in Produktion

Mit der Veröffentlichung des vierten Films John Wick Anfang dieses Jahres wurde viel darüber gesprochen, wie Lionsgate das Universum erweitern und neue Medien erforschen wollte. Die Continental-TV-Serie, die kürzlich auf Amazon Prime erschienen ist, ist ein Beispiel für die expansiven Pläne des Studios, und jetzt hat der Regisseur von Wick, Chad Stahleski, verraten, dass auch eine Anime-Serie, die auf den Filmen basiert, in Produktion ist. In einem Gespräch mit The Discourse hatte der Schöpfer Folgendes zu sagen:

"Darauf freuen wir uns sehr. Wir sind wirklich aufgeregt, weil wir... ein japanischer Anime, weil ich japanische Anime so sehr liebe. Also all die coolen Geschichten zu erschaffen, die Anime besser erreichen können als wir, und die TV-Show, um unsere Welt zu erweitern. Wir werden immer noch unseren Fix bekommen, wisst ihr, was ich meine? Und wir werden trotzdem den ganzen Spaß haben."

"Ich denke, vor allem für das Fernsehen, World-Building und Action - diese beiden sind ziemlich getrennt geblieben. Aber wenn Sie versuchen, sie zu kombinieren und den Fans beides zu geben? Schauen Sie, ich liebe das langsame Brennen auch, aber nach sechs Episoden möchte ich, dass etwas in meinen TV-Shows passiert, weißt du? Zu versuchen, das ins Fernsehen zu bringen, was wir mit Features machen, wäre wirklich aufregend."

Zuvor hat Stahleski auch vage erwähnt, dass das Wick-Universum viele verschiedene Möglichkeiten bietet und dass er einige der Charaktere des Films etwas tiefer erforschen möchte. Darunter Bowery King und Sofia Al-Azwar.

"Ich liebe die Welt der Obdachlosen, ich liebe die Welt von The Bowery King, wenn es Möglichkeiten gibt, das mit einem eigenen Ding zu verbinden, weiß ich noch nicht, was das ist. Ich mag die Welten, die wir noch nicht erkundet haben, so wie ich China liebe. Ich liebe Hongkong. Ich liebe die Idee von Zangen und Dreiklängen und die ganze Geschichte des Kung Fu und all das, es gibt eine Welt, die es zu erkunden gilt."

"Wir entwickeln gerade die John Wick TV-Serie, ich denke, diese Welten werden dort erforscht werden. Ich liebe Rina Sawayamas Charakter, ich mag die Andeutung davon, ich würde gerne das Prequel zu Halle Berrys Charakter im dritten Teil sehen. Ich liebe, liebe, liebe Jimmy, den Polizisten, ich liebe Charlie, David Patrick Kellys Figur, die Putzfrau. Ich liebe John Leguizamos Aurelio im ersten Teil."

"Es gibt diese coolen kleinen Welten, die noch nicht genug angestoßen oder geschubst wurden, denke ich. Ich weiß nicht, ob sie ihr eigenes Ding machen wollen, aber ich würde sie gerne in anderen Handlungssträngen zurückbringen, und ich denke, das ist der Grund, warum wir so interessiert und so verrückt sind, eine TV-Show zu machen, all diese Leute in und über die Welt zu bringen."

Freust du dich auf diese neuen Projekte, oder haben wir genug vom John Wick Universum gesehen?