Ein John Wick "AAA-Spiel" ist in Entwicklung

Wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die sich gefragt haben, wie ein John-Wick-Spiel hätte sein können. Die actiongeladene Welt der Filme ist perfekt für ein wirklich cooles Spiel in der gleichen Richtung wie Devil May Cry oder vielleicht Max Payne. Bisher wurden jedoch keine größeren Investitionen getätigt, aber zum Glück scheint sich das bald zu ändern.

Der neueste Quartalsbericht von Lionsgate zeigt, dass das Unternehmen an einem großen Spiel mit Wick arbeitet und bald bereit sein wird, mehr darüber zu enthüllen. Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, sagt:

"Unsere AAA-Spielmöglichkeiten und andere Spielmöglichkeiten rund um John Wick, Saw und einige andere, die wir bald ankündigen werden."

Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass sie darüber sprechen. Im Jahr 2022 erwähnte Lionsgate, dass sie gerne Spiele basierend auf dem John-Wick-Universum machen wollten. Wenn sie schon über drei Jahre daran arbeiten, scheint es an der Zeit, weitere Details bekannt zu geben. Wir wissen nicht, wer es entwickelt, aber vielleicht erfahren wir diesen Monat mehr, da Microsoft am 26. Januar eine eigene Veranstaltung veranstaltet.