Ein japanischer Look für Lara Croft wurde in Japan vor dem ersten Tomb Raider gepitcht

Später in diesem Jahr findet die Premiere von Tomb Raider: Legacy of Atlantis statt, einem Spiel, das die Geschichte des ersten Spiels der Reihe neu erzählt. Oft wird er eher als Neuinterpretation denn als Neuinterpretation beschrieben, zeigt aber dennoch die klassische Lara in der Hauptrolle, eine Figur, von der wir alle genau wissen, wie sie aussieht.

Allerdings hätte es anders sein können, zumindest in Japan. Als das erste Spiel kurz vor der Veröffentlichung stand, wollte der lokale Publisher Victor Lara Croft japanischer machen, um besser zum japanischen Publikum zu passen. Dies wird nun von Tomb Raider Mitbegründer Paul Douglas über Bluesky enthüllt, wo er ebenfalls schreibt, dass sie abgelehnt haben. Als eine Art Kompromiss durfte Victor jedoch eine japanische Lara für das Handbuch anfertigen:

"Victor wollte, dass wir Lara im Spiel ändern, um ein japanisches Publikum besser anzusprechen. Riesige Augen/Kopf usw. Sie haben Beispiele sehr spät in der Entwicklung gefaxt. Toby Gard wollte Lara wirklich nicht verändern. Als Kompromiss wurden nur die Handbücher und der Leitfaden geändert."

Wie sah diese japanische Lara Croft aus? Nun, etwas manga-ähnlicher mit größeren Augen und insgesamt runderen Formen. Das Ergebnis können Sie im Beitrag Bluesky unten nachlesen.