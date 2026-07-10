Ein Jahrzehnt nach der ersten Ankündigung bestätigt Cygames, dass Project Awakening weiterhin in Arbeit ist

HQ

Cygames ist vielleicht am bekanntesten für seine Granblue Fantasy-Reihe, insbesondere Granblue Fantasy: Relink, das 2024 erschien, aber der Entwickler und Publisher arbeiten intensiv an einer Vielzahl weiterer Projekte, darunter das Echtzeit-Taktikspiel Lost Order, das Fantasy-Actionspiel Garnet Arena: Mages of Magicary und das Action-RPG Project Awakening.

Project Awakening wurde erstmals bereits 2016 angekündigt. 2018 wurde er in einer PlayStation LineUp Tour gezeigt. Im folgenden Jahr wurde eine Demo bewertet, aber nicht veröffentlicht, und das Spiel wurde zuletzt 2021 in einer Tech-Demo richtig gesehen. Auch wenn dies vielleicht nicht nach dem besten Zeichen für die spätere Veröffentlichung des Spiels klingt, bestätigte Cygames-Präsident Koichi Watanabe in einem Interview mit Gematsu, dass Project Awakening weiterhin kommt.

"Die Entwicklung [auf Project Awakening ] schreitet natürlich stetig voran. Was ich im Moment sagen kann, ist, dass es 'wirklich beginnt, Gestalt anzunehmen.' Jeder im Team arbeitet jeden Tag mit dem echten Vertrauen, dass sich alles zusammenfügt", sagte Watanabe. Auf die Frage, ob das Spiel immer noch die visuelle Qualität und das Drachenkampf-Gameplay anstrebt, das wir vor fast einem Jahrzehnt gesehen haben, fügte Watanabe hinzu: "Wenn Sie fragen, 'Ist es genau dasselbe?', würde ich sagen, es ist etwas anders. Die Gesamtausrichtung bleibt größtenteils gleich, aber im Verlauf der Entwicklung haben wir sie weiter verfeinert, indem wir hier und da neue Elemente hinzugefügt haben, mit dem Gedanken: 'Lasst uns so etwas Neues hinzufügen.'

Watanabe bestätigte außerdem, dass Lost Order, ebenfalls 2016 angekündigt, sich in die "letzte Phase" der Entwicklung befindet. Bei Garnet Arena ist er etwas vager, da das Projekt bereits 2021 angekündigt wurde, was bedeutet, dass es noch viel Zeit ist, bis wir die 10-Jahres-Marke seit der ersten Enthüllung erreichen.