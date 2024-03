Ein Jahr später unterstützt Rekordbox für iOS endlich Beatport Streaming

HQ

Rekordbox ist die proprietäre Software von Pioneer DJ AlphaTheta, die DJs auf der ganzen Welt, die seit Jahren die Produkte des Herstellers rocken, verwenden, um ihre Libraries zu verwalten, ihre Tracks zu bearbeiten und im Grunde genommen zu mischen. In einem Update, das heute Morgen verschickt wurde, kündigte die Marke an, dass die beliebte Dance-Musik-Plattform Beatport Streaming jetzt mit der iOS-Version der Software kompatibel ist.

Mit diesem Schritt ist die Wiedergabe von mehr als 12 Millionen Titeln ohne Download jetzt in der Rekordbox-App für die iPhone- oder iPad-Geräte von Apple Realität. Darüber hinaus können die Nutzer auf die beliebtesten Hits und Playlists aus verschiedenen Genres zugreifen.

Von nun an wird der Suchprozess gestrafft, da Benutzer direkt aus der Cloud nach verfügbaren Songs suchen können, indem sie Schlüsselwörter in die Suchmaschine eingeben. Darüber hinaus werden Tracks unter 100 Beatport-Rankings für jedes Musikgenre aufgeführt. Mit dem neuesten App-Update kann das Mobilgerät entweder über ein USB-C-Kabel oder über Bluetooth mit einem DDJ-FLX4- oder DDJ-200-Controller verbunden werden.

Dieser letzte Faktor ist es, der Pioneer DJ dazu veranlasste, letztes Jahr anzukündigen, dass das heutige Update "bald" kommen würde. Das machte durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die Einsteiger-Controller-Reihe auf Portabilität ausgelegt ist: Viele DDJ-FLX4 und DDJ-200-Benutzer wollten die Pflicht loswerden, solch leichte Geräte an einen Laptop anzuschließen. Die Tatsache, dass Beatport Streaming nur von der PC- oder Mac-Version der Software aus aufgerufen werden konnte, verhinderte dies jedoch, da es bedeutete, dass Tracks auf das Gerät heruntergeladen (oder von anderen unterstützten Plattformen gestreamt, wie z. B. TIDAL oder SoundCloud ). Ab heute ist die beliebteste Musikplattform für DJs jedoch in die am weitesten verbreitete Software auf Handys und Tablets integriert.

Obwohl das japanische Unternehmen mehr als ein Jahr gebraucht hat, scheint es, dass die kürzliche Ankündigung der Umbenennung von Pioneer DJ in AlphaTheta sowie die Einführung der neuen Omnis-Duo (All-in-One-Controller), Wave Eight (großer, verzögerungsloser kabelloser Lautsprecher) und Euphonia (rotierender Mixer) andere Dinge freigegeben hat, die das Unternehmen in seiner Warteschlange hatte.