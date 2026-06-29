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Ein in einer Schublade gefundener Dinosaurierknochen wurde erstmals in der Antarktis entdeckt

Nach 40 Jahren in einer Schublade wurde das Fossil als Steißbein eines Titanosauriers identifiziert.

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Der erste Dinosaurierknochen, der in der Antarktis entdeckt wurde, wurde in einer Schublade gefunden. Nachdem der Knochen 1985 erstmals gefunden wurde, blieb er zurück, nachdem das Team, das ihn entdeckte, nicht wusste, was es war. Jetzt, 40 Jahre später, haben Paläontologen herausgefunden, dass das Fossil ein Steißbein einer Dinosaurierart namens Titanosaurier ist.

Wie der Name schon sagt, waren dies die größten Dinosaurier, die je auf der Erde wandelten. Es mag wie ein ziemlich rauer Ort für einen Dinosaurier erscheinen, aber vor Millionen von Jahren hätte der Titanosaurier die Antarktis als voller Grün vorgefunden. Damals war die Region von dichten Wäldern bedeckt.

Professor Paul Barrett vom Natural History Museum bestätigte, was das Fossil war. "Obwohl es nicht zu viel anzusehen ist, hat es tatsächlich eine wirklich markante Form. Sobald ich es sah, wusste ich, womit wir es zu tun hatten... es war absolut sicher, dass wir es mit einem Titanosaurier zu tun hatten. "Das ist eine Kombination von Merkmalen, die für diese Dinosaurierarten völlig einzigartig ist", sagte er der BBC.

Die Wissenschaftler, die das Fossil untersuchen, schätzen, dass es etwa 7 Meter lang war. Ziemlich klein für einen Titanosaurier, aber Barrett glaubt, dass es ein junger Dinosaurier war oder vielleicht einfach eine kleinere Variante des Dinosauriers. Mehr als 100 Arten von Titanosauriern wurden entdeckt, aber wir wetten, dass seit über 40 Jahren nur sehr wenige in einer Schublade lagen.

Ein in einer Schublade gefundener Dinosaurierknochen wurde erstmals in der Antarktis entdeckt
Ein Tianosaurier-Skelett, das sich derzeit in Chicago, IL, befindet. // Chansak Joe/Shutterstock.com

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