Ein Hund muss seine Besitzer vor übernatürlichen Wesen retten in Good Boy

Hunde sind wirklich der beste Freund des Menschen, nicht wahr? Haben Sie jemals gesehen, dass Ihr Hund einfach in einen Raum geht und nichts anbellt? Nun, es könnte dich vor bösen Geistern schützen, genau wie im neuen Horrorfilm Good Boy.

Wie Sie im Trailer unten sehen können, beginnt alles süß, als wir unseren Leithund als Welpen sehen, der herumläuft und eine gute Zeit hat. Dann, eines Nachts, wacht er im Schlaf auf und stellt fest, dass sein Haus und seine Besitzer von übernatürlichen Wesen heimgesucht werden.

Der Film ist komplett aus der Perspektive des Hundes gedreht, und wenn man bedenkt, dass der Fokus auf ihn herzzerreißend ist, habe ich hier Angst um unseren vierbeinigen Freund. Auf jeden Fall wissen wir, dass es an unserem Good Boy liegt, zu versuchen, ein paar schreckliche Tage zu überleben, während seine Besitzer besessen werden und Kreaturen aus dem Jenseits versuchen, ihn einzuschläfern.

Good Boy Kinostarts am 3. Oktober.