Ein Hello Neighbor Film ist in Arbeit

HQ

Ein Hello Neighbor Film ist auf dem Weg. In Bezug auf Videospieladaptionen stand dies vielleicht nicht ganz oben auf Ihrer Liste, aber es ist eine sehr angenehme Überraschung. In dem Survival-Horror-Spiel von Dynamic Pixels und TinyBuild schleichen sich die Spieler in den Keller ihres seltsamen Nachbarn, um das dunkle Geheimnis darin zu finden.

Hello Neighbor war ein großer Erfolg für seine clevere KI, die die Taktik je nach deinen vorherigen Aktionen änderte. Es gab eine Fortsetzung, und in einer Episode der Zeichentrickserie Secret Neighbor wurde enthüllt, dass ein Live-Action-Film in Arbeit ist.

Er wird von Tyler MacIntyre geschrieben, der auch den Film Five Nights at Freddy's geschrieben hat, und er wird von Alex Nichiporchik und Jonathan "Carnage" Joyce produziert. Es gibt kein Veröffentlichungsdatum oder ähnliches, also müssen wir einfach die Augen nach Updates zu diesem Projekt offen halten.