Wenn Sie hauptsächlich auf dem PC spielen und neugierig auf Spiele wie Grounded, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2 oder vielleicht Sea of Thieves waren, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie zu bekommen.

Microsoft hat einen Xbox Game Studio Steam Publisher Sale gestartet, der eine ganze Reihe von Spielen und Inhalten zu überraschend niedrigen Preisen enthält. Gehen Sie auf diese Weise, um alles zu durchsuchen, was angeboten wird. Der Verkauf endet am 4. Mai.