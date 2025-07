Ein großer Verkauf schwedischer Spiele hat gerade auf Steam begonnen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass es in Schweden von guten Spieleentwicklern wimmelt, mit Studios wie Mojang (Minecraft ), DICE (Battlefield ), Avalanche Studios (Just Cause ), Paradox Interactive (Crusader Kings ), Massive Entertainment (The Division ), Starbreeze Studios (Payday ) und Fatshark (Warhammer: Vermintide ).

Aber... Natürlich gibt es auch eine große Anzahl kleinerer Entwickler, und jetzt kommen sowohl AAA als auch Indies in einem riesigen schwedischen Sale auf Steam namens Games Made in Sweden 2025 zusammen. Über 80 blaue und gelbe Titel sind erhältlich, oft zu Schnäppchenpreisen.

Gehen Sie zu diesem Link, um schwedische Spiele auf Steam mit einem Rabatt zu finden.