Ein großer schwedischer Steam-Verkauf hat begonnen
Nutzen Sie die Gelegenheit, um nordische Unterhaltung zu Schnäppchenpreisen zu genießen.
Steam hat den Games Made in Sweden Sale 2026 gestartet, ein zweiwöchiges Event, das Spiele aus Schweden hervorhebt. Etwa 100 Titel sind enthalten, und die Kampagne läuft bis zum 26. Juli. Die Initiative wird von Organisationen wie der schwedischen Spieleindustrie unterstützt.
Die Auswahl reicht von beliebten schwedischen Indie-Perlen bis hin zu einigen der größten internationalen Erfolge des Landes. Die untenstehenden Rabatte zeigen die prozentualen Reduktionen:
Der Verkauf zeigt außerdem eine Reihe kommender schwedischer Titel, die noch nicht veröffentlicht wurden. Dazu gehören Den of Wolves, Silver Pines und Fae & Fauna, die alle bereits auf deine Wunschliste gesetzt werden können.
Wirst du eines davon abholen?