Ein großer schwedischer Steam-Verkauf hat begonnen

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Steam hat den Games Made in Sweden Sale 2026 gestartet, ein zweiwöchiges Event, das Spiele aus Schweden hervorhebt. Etwa 100 Titel sind enthalten, und die Kampagne läuft bis zum 26. Juli. Die Initiative wird von Organisationen wie der schwedischen Spieleindustrie unterstützt.

Die Auswahl reicht von beliebten schwedischen Indie-Perlen bis hin zu einigen der größten internationalen Erfolge des Landes. Die untenstehenden Rabatte zeigen die prozentualen Reduktionen:



Satisfactory - 30% Rabatt



Valheim - 50% Rabatt



V Rising - 55% Rabatt



The Midnight Walk - 50% Rabatt



GTFO - 71 % Rabatt



Content Warning - 50% Rabatt



Totally Accurate Battle Simulator - 80% Rabatt



Amnesia: The Bunker - 80% Rabatt



Goat Simulator 3 - 60% Rabatt



SOMA – 80 % Rabatt



Core Keeper - 30% Rabatt



Haste – 40 % Rabatt



Kingdom Two Crowns – 80 % Rabatt



Payday 2 - 50% Rabatt



Warhammer: Vermintide 2 - 90 % Rabatt



Lightyear Frontier - 40% Rabatt



Warhammer 40,000: Darktide - 75 % Rabatt



Orten war der Fall – 75 % Rabatt



Gimmick! 2 - 90 % Rabatt



Die Schlacht von Polytopia – 70 % Rabatt



Der Verkauf zeigt außerdem eine Reihe kommender schwedischer Titel, die noch nicht veröffentlicht wurden. Dazu gehören Den of Wolves, Silver Pines und Fae & Fauna, die alle bereits auf deine Wunschliste gesetzt werden können.

Wirst du eines davon abholen?