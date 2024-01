Ein großer Schritt vorwärts in Richtung eines Neustarts von The Office wurde gemacht

HQ

Es gab alle möglichen Gerüchte und Berichte darüber, dass The Office in Zukunft in irgendeiner Form zurückkehren wird. Eine Zeit lang wurde spekuliert, dass es sich um ein komplettes Reboot handeln würde, dann wurde vorgeschlagen, dass das Reboot stattdessen einen neuen Schauplatz und neue Charaktere verwenden würde, aber nichts wurde jemals wirklich bestätigt oder zu einem signifikanten Fortschritt bei der Rückkehr der Serie geführt. Bis jetzt.

Deadline hat berichtet, dass Greg Daniels, der Autor, der die Adaption der US-Serie nach der ursprünglich von Ricky Gervais und Stephen Merchant geschaffenen britischen Version geleitet hat, einen Entwicklungsraum leiten wird, der untersuchen soll, was die Zukunft für ein Reboot der Serie bringen könnte. Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeit in diesem Entwicklungsraum ab morgen, Dienstag, dem 16. Januar, beginnen wird, was bedeutet, dass wir in den kommenden Wochen einige wichtige Neuigkeiten über weitere The Office hören könnten.

Denkst du, es ist an der Zeit, dass wir mehr The Office bekommen oder sollte die Serie ein Juwel der Vergangenheit bleiben?