Ein Grand Theft Auto-Film ist den Ärger nicht wert, so der Take-Two-Boss

Während wir in letzter Zeit große kritische und kommerzielle Erfolge mit Videospieladaptionen gesehen haben, ist Grand Theft Auto ein Franchise, das anscheinend nicht den Sprung auf die große Leinwand schaffen wird. Das sagt zumindest der Chef von Take-Two.

Strauss Zelnick sagte in einem Investoren-Call, der diese Woche stattfand (danke, PC Gamer), dass eine große Leinwandadaption von Grand Theft Auto eine Menge Geld einbringen könnte, aber das ist nicht garantiert und daher ist es die Mühe nicht wert.

"[Film und Fernsehen sind] sehr schwierige Geschäfte" sagte Zelnick. "Ich war erfolgreich in ihnen. Sie sind eine große Herausforderung. Das ist nicht das, was wir tun. Wir würden das Risiko-Ertrags-Profil des Geschäfts, in dem wir tätig sind, viel bevorzugen."""Beim Erfolg, die Zahl, in Bezug auf den Nutzen für unser Endergebnis ... Es ist nicht null, aber es ist nicht wirklich wesentlich für das, was wir hier tun. Und wenn wir scheitern, laufen wir Gefahr, das zugrunde liegende geistige Eigentum zu gefährden", erklärte er.

Wie wir bei den jüngsten Verkaufszahlen von Grand Theft Auto V gesehen haben, brauchen die Spiele keine Hilfe, wenn es darum geht, Einnahmen zu generieren. Rockstar will auch Grand Theft Auto VI in den kommenden Wochen enthüllen, also hat es definitiv alle Hände voll zu tun für die nahe Zukunft.

Würdest du dir einen Grand Theft Auto-Film ansehen?