Ein Goldfisch hat die erste Phase von Malenia in Elden Ring besiegt

Malenia, der schwierigste Boss in Elden Ring und möglicherweise im Spiel insgesamt, wurde (zumindest teilweise) von einem Goldfisch namens Tortellini besiegt.

Die Aktionen des Fisches in seinem Aquarium entscheiden darüber, was der Charakter im Spiel tut, was wie ein Rezept für eine Katastrophe klingen mag, aber nach einiger Zeit hat es der Fisch geschafft, die erste Phase von Malenia zu besiegen.

Es ist kein vollständiger Sieg, und es wird wahrscheinlich noch viel länger dauern, bis wir sehen, wie der Halbgott wirklich von einem Goldfisch zu Fall gebracht wird, aber es ist trotzdem eine beeindruckende Leistung. Der Twitch-Streamer PointCrow hat die Legende ihres Goldfisches verfolgt, während er sich seinen Weg durch das Zwischenland bahnt. Wenn Tortellini seine Siegesserie fortsetzt, könnten wir schon bald einen Goldfisch auf dem Eldenthron sitzen sehen.