Ein glückliches Ende der Subnautica 2 -Saga: Krafton wird den Entwicklerbonus zahlen, obwohl der CEO des Studios zurücktreten musste

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Der Streit zwischen Krafton und Unknown Worlds über Subnautica 2 Tantiemen läuft schon lange und ist zu einem der schwierigsten Fälle geworden, der Verhandlungen zwischen einem Verlag und einem Studio betrifft, die wir je gesehen haben. Kurz gesagt, Krafton manipulierte die Bedingungen und das Veröffentlichungsdatum von Subnautica 2, um zu vermeiden, 250 Millionen Dollar an die Mitarbeiter von Unknown Worlds zu zahlen, und entließ zudem das obere Management ohne Vorwarnung. Später zwangen die Gerichte den Verlag, den Mitbegründer des Studios, Ted Gill, wieder als CEO einzustellen, und nun scheint es, als hätten die Verhandlungen einen passenden Abschluss gefunden.

Laut Jason Schreier von Bloomberg hat Krafton zugestimmt, den Bonus an die Subnautica 2 -Entwickler zu zahlen und sich zudem verpflichtet, weitere Anreize zu zahlen, falls bestimmte (neue) Bedingungen während der Entwicklung der finalen Version erfüllt werden, da Subnautica 2 derzeit ein Early-Access-Titel ist, der bereits über 4 Millionen Exemplare verkauft hat.

Die Vereinbarung ist diesmal besonders vorteilhaft für die Mitarbeiter, da dieser Bonus zuvor auf Mitarbeiter beschränkt war, die zum Zeitpunkt der Übernahme des Studios durch den Verlag 2021 aktiv beschäftigt waren; Jetzt profitieren alle – sowohl früher als auch gegenwärtig – von diesem Bonus. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Ted Gill zugestimmt, von seiner Position als CEO zurückzutreten und das Unternehmen zu verlassen. "Wir haben uns gegenseitig darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen", sagte Ted Gill. "Neue Führung ist der beste Weg für das Studio."

"Wir sind alle sehr begeistert von Subnautica 2 und seinem enormen Erfolg", sagte der inzwischen ehemalige CEO.