Ein genauerer Blick auf zwei kommende Titel von Fulqrum Publishing

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, mit den Fulqrum-Publishern zu plaudern und tiefer in zwei ihrer kommenden spannenden Titel einzutauchen: New Arc Line und Decadent. Wir konnten nur sehen, nicht berühren. Aber wir können Ihnen sagen, dass beide Spiele sehr vielversprechend aussehen und einzigartige und fesselnde Erlebnisse in ihren jeweiligen Genres bieten werden.

Als ich mich auf den Weg zum Fulqrum-Stand auf der Gamescom 2024 machte, war ich mir nicht ganz sicher, was mich erwarten würde. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung von den Spielen, über die wir sprechen würden, obwohl mein Wissen begrenzt war. Während unserer Sitzung hatten wir die Gelegenheit, uns mit zwei der vielversprechendsten kommenden Titel von Fulqrum Publishing zu befassen.

Wir konnten sie zwar nicht mit einem Controller ausprobieren, aber was wir sahen, war recht vielversprechend. Fulqrum teilte einige exklusive Details, die unsere Aufmerksamkeit wirklich erregt haben. Beide Titel zeichnen sich durch ihren einzigartigen visuellen Stil und ihre Erzählung aus, und obwohl wir nur spekulieren können, wie sie sich verhalten werden, wenn wir einen Controller in die Hände bekommen, hat uns die Präsentation einen starken Eindruck von ihrem Potenzial und ihrer Qualität hinterlassen. Lassen Sie uns in die Details eintauchen.

In New Arc Line tauchen die Spieler in einen epischen Konflikt zwischen arkaner Magie und Steampunk-Technologie ein. Dieses Einzelspieler-RPG bietet eine umfangreiche Geschichte, in der du zwischen der Macht der Zauberei und Steampunk-Gadgets wählen musst, während du dich in einer neuen Welt voller Magie und Dunkelheit zurechtfindest.

Die Handlung führt Sie in eine Stadt des Fortschritts, die mehr verbirgt, als man auf den ersten Blick sieht: einen Ort, an dem sich tiefe Korruption und Ungleichheit verbergen. An Bord eines Dampfschiffs begeben Sie sich auf die Suche nach einem Heilmittel für die Krankheit Ihrer Familie. Während du diese Welt erkundest, stehst du vor schwierigen Entscheidungen und stellst eine Gruppe von Gefährten zusammen, die deine Reise gestalten werden.

New Arc Line bietet umfangreiche Charakteranpassungen, die es dir ermöglichen, aus verschiedenen Rassen und Klassen zu wählen, egal ob du lieber Magie beherrschst oder Technologie nutzt. In rundenbasierten taktischen Schlachten kannst du kämpfen, stehlen oder täuschen, um deine Ziele zu erreichen, während deine Entscheidungen die sich entfaltende Geschichte beeinflussen.

Mit Decadent haben wir es mit einem Ego-Shooter zu tun, der Erkundung, Horror und Kampf mit einer tiefgründigen Erzählung verbindet. In diesem Titel schlüpfst du in die Rolle von John Lorn, einem Entdecker und Soldaten, der nach einem traumatischen Erlebnis zu einem dekadenten Mystiker wird. Lorn verfolgt eine verlorene Expedition in der Arktis, während er sich mit Lovecraft'schen Schrecken konfrontiert und mit seinem eigenen Verstand ringt.

Dieses Spiel bietet ein fesselndes Erlebnis mit viszeralen Schießereien und der Erkundung feindlicher Umgebungen wie dunkler Wälder, gefrorener Tundra und außerirdischer Höhlen. Während du dich ins Unbekannte wagst, kannst du dein Arsenal mit exotischen Waffen und magischen Gegenständen anpassen und anomale Hohlräume erkunden, die die Raumzeit herausfordern. Das dynamische Vernunftsystem sorgt für eine zusätzliche Herausforderung, wobei Halluzinationen und Panikattacken den Fortschritt des Spiels beeinflussen.

Das Spiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sich auf die Erkundung des Unbekannten konzentriert. Die Spieler müssen sich durch eine Reihe faszinierender und beunruhigender Umgebungen wagen, von endlosen Gletschern bis hin zu zeitlosen Nekropolen. Diese Schauplätze sind so konzipiert, dass sie ein Erlebnis bieten, das das konventionelle Verständnis in Frage stellt, da die Spieler Artefakte und Geheimnisse aufdecken, die den Verlauf der Geschichte und ihr eigenes Überleben verändern können – insbesondere ihren Verstand.

Neben New Arc Line und Decadent hatten wir während unseres Besuchs auf der Gamescom 2024 auch die Gelegenheit, einen weiteren vielversprechenden Fulqrum-Titel zu testen. Tatsächlich war es dasjenige, das unsere Aufmerksamkeit am meisten auf sich gezogen hat. Obwohl wir aufgrund eines Embargos im Moment noch nicht viele Details verraten können, können wir andeuten, dass auch dieses Spiel großes Potenzial zeigt, und wir werden bald eine ausführlichere Vorschau darauf geben.

Bleiben Sie dran an unseren kommenden Beiträgen, um weitere Informationen zu diesen und anderen aufregenden Spielen am Horizont zu erhalten. Wir haben noch viel Berichterstattung über die Gamescom vor uns.