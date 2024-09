Ein genauerer Blick auf drei kommende Titel von Serenity Forge

HQ

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, mit Serenity Forge zu plaudern und tiefer in drei ihrer aufregenden kommenden Titel einzutauchen: Keylocker, Roman Sands und Centum. Wir konnten nicht allzu lange spielen – etwa 20 Minuten pro Spiel – aber wir können euch jetzt schon sagen, dass alle drei Titel großartig aussehen und einzigartige und fesselnde Erlebnisse in ihren jeweiligen Genres versprechen.

Aber bevor wir eintauchen, lassen Sie uns über den Stolz und die Freude von Serenity Forge (Slay the Princess ) sprechen, den wir auch 20 Minuten lang an einem eigenen Stand spielen durften. Nun, wenn dir das Spiel gefallen hat, als es vor etwa einem Jahr herauskam, haben wir gute Nachrichten für dich. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich eine kurze Einführung für diejenigen geben, die im vergangenen Jahr vielleicht unter einem Felsen gelebt haben...

Slay the Princess war einer der großen Hits des Jahres 2023. Diese Horror-Visual Novel überraschte viele mit ihrem einzigartigen Erzählstil, der die Spieler nicht nur vor schwierige Entscheidungen stellte, sondern auch auf unerwartete Weise mit der Erzählung spielte. Die ursprüngliche Version stellte eine einfache Prämisse auf: Du musst eine Hütte betreten und die Prinzessin töten, die angeblich dazu bestimmt ist, die Welt zu untergehen, wenn du es nicht tust. Doch nichts ist so, wie es scheint, und als du mit ihr interagierst, tauchen weitere Fragen auf.

Wenn ihr das Originalspiel geliebt habt und euch nach mehr sehnt, haben wir tolle Neuigkeiten: Ihr werdet bald die Pristine Cut spielen können, die Expanded Edition, die diesen Herbst für Konsolen erscheint. Diese Veröffentlichung wird drei neue Kapitel, neue Prinzessinnen, erweiterte Routen und ein alternatives Ende enthalten. Fans des Originalspiels können mehr von dem erwarten, was sie geliebt haben, während neue Spieler ein verfeinertes Erlebnis mit 35 % mehr spielbaren Inhalten genießen werden, die dafür sorgen, dass sich jede Entscheidung noch wirkungsvoller anfühlt.

In Ordnung, machen wir weiter. Wir folgen der gleichen Reihenfolge wie beim Spielen der Spiele, beginnend mit Keylocker. Dieses rundenbasierte RPG wirft uns in eine dystopische Zukunft, in der Musik verboten ist und Stille das Gesetz ist. Du spielst als B0B0, einen Rebellen, der Musik als Waffe einsetzt. Inspiriert von Spielen wie Chrono Trigger und den Mario & Luigi RPGs erfordert jede Bewegung musikalische Präzision, die dem Kampf eine einzigartige Herausforderung verleiht. Was uns am meisten beeindruckt hat, war, wie das Spiel seine Cyberpunk-Ästhetik mit musikbasiertem Gameplay verbindet und ein visuell und akustisch beeindruckendes Erlebnis bietet.

Während unserer 20 Minuten mit Keylocker haben wir kaum an der Oberfläche der komplizierten Geschichte über Rebellion und den Kampf gegen ein unterdrückerisches System gekratzt, aber wir können bereits sagen, dass das Spiel ein unvergessliches Erlebnis für RPG- und Rhythmusspiel-Fans gleichermaßen verspricht. Außerdem sorgt die Freiheit, deinen Weg zu wählen und deine Charaktere anzupassen, für viel Wiederspielwert. Dessen ungeachtet... Wir starben weiter! Das Spiel erfordert eine solche musikalische Präzision, dass es manchmal schwierig ist, den richtigen Ton zu treffen. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr es spielt.

Wenn es um verblüffende Erzählungen geht, sticht Centum am meisten hervor. In diesem Spiel findest du dich im Gefängnis wieder, merkst aber bald, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die anfängliche Fluchtprämisse verwandelt sich schnell in ein psychologisches Rätsel, da du auf Schritt und Tritt einem unzuverlässigen Erzähler gegenüberstehst, der die Realität verzerrt. Centum weckt Erinnerungen an Titel wie The Stanley Parable mit der Verwendung eines Erzählers, der die Geschichte auf der Grundlage Ihrer Handlungen manipuliert.

Der faszinierendste Teil von Centum ist, wie das Spiel dich dazu zwingt, jede Entscheidung und ihre möglichen Auswirkungen zu hinterfragen, da der Titel mehrere Enden und versteckte Variablen bietet, die über Spieldurchgänge hinweg bestehen bleiben. Diese Komplexität stellt sicher, dass keine zwei Erfahrungen gleich sind, und hält Sie in einem ständigen Zustand der Unsicherheit.

Schließlich tauchen wir ein in die seltsame, apokalyptische Welt von Roman Sands, einem Spiel, das Genres auf wahnsinnige Weise miteinander vermischt. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Survival-Simulator mit Visual-Novel-Ästhetik, aber schon bald merkt man, dass man zwischen zwei verschiedenen Realitäten gefangen ist: einem luxuriösen Rückzugsort, in dem die Gäste auf das Ende der Welt warten, und einer verfallenen zoologischen Forschungseinrichtung. Die beiden Handlungsstränge verflechten sich auf unerwartete Weise und bieten ein Erzählerlebnis, das zwischen Ruhe und Schrecken schwankt.

Roman Sands zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, eine beklemmende Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig eine auffällige visuelle Ästhetik beizubehalten. Obwohl wir nicht so tief in die Geschichte eintauchen konnten, wie wir es uns gewünscht hätten, scheint das Spiel eine einzigartige Struktur zu haben, die hinter jeder Ecke zur Erkundung und Entdeckung von Geheimnissen einlädt.

Und das war's für heute! Das sind die vier Serenity Forge Titel, die wir auf der Gamescom 2024 spielen durften (Slay the Princess, Keylocker, Centum und Roman Sands RE:Build ).

Die Vielfalt der Erzähl- und Spielerlebnisse ist beeindruckend. Jedes bringt etwas anderes auf den Tisch, egal ob es sich um eine verdrehte Visual Novel, ein musikbasiertes RPG, ein psychologisches Rätsel oder eine wilde Mischung aus Genres handelt. Mit diesen Spielen am Horizont stellt Serenity Forge einen spannenden Katalog für die kommenden Monate zusammen, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sich diese Projekte entwickeln.