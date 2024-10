Ein Geheimnis, das seit mehr als 20 Jahren in Majora's Mask verborgen ist, wurde gefunden

HQ

Nintendo ist ein Unternehmen, das (neben vielen anderen Dingen) für die Qualität seiner Spiele bei der Markteinführung bekannt ist und auch dafür, dass es nach dem Original einen Weg der Veröffentlichung virtueller Maschinen auf aufeinanderfolgenden Konsolen eingeschlagen hat. The Legend of Zelda: Majora's Mask kam im November 2003 in Europa und den Vereinigten Staaten auf die Gamecube Virtual Machine, nachdem es im Jahr 2000 ursprünglich auf Nintendo 64 veröffentlicht wurde, und erst jetzt wurde ein kurioses Easter Egg im Abspann entdeckt.

Es stellt sich heraus, dass die Gamecube-Version von einem kleinen Team portiert wurde, das verständlicherweise weder im Abspann auftauchte, noch für die Aufnahme in diese Version angepasst wurde. Doch diese Gruppe schaffte es, ihre Namen sogar vor Nintendos Blicken zu verbergen, dank einer Tastenfolge, die durchaus mit dem bekannten "Konami-Code" verglichen werden konnte.

Wie der Twitter/X-Account yanis4224, der dieses Geheimnis auf MM entdeckt hat, erklärt, erscheinen die sechs Mitglieder des Ingenieurteams, nachdem sie in der Originalversion des Spiels die folgende Tastenfolge befolgt haben:

Drücken Sie die folgenden Tasten, während Sie L + R + Z gedrückt halten:

- dpad nach oben

- dpad nach oben

- Steuerkreuz nach unten

- Steuerkreuz nach unten

- Steuerkreuz links

- Steuerkreuz rechts

- Steuerkreuz links

- Steuerkreuz rechts

- X

- Ja

- B

-Ein

- dpad nach oben

- Steuerkreuz links

- Steuerkreuz nach unten

- Steuerkreuz rechts

-Ein

-Anfangen

Gracias, Nintendo Life.