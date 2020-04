Ein Gamer sammelt sämtliche Erfolge in World of Warcraft: Battle for Azeroth

Die meisten Konsolenspieler nehmen die virtuellen Trophäen und Erfolge, die sie während des Spielens langsam ansammeln, unaufgeregt mit. Für das Abschließen von In-Game-Herausforderungen virtuell belohnt zu werden, das gehört heutzutage in vielen Videospielen einfach dazu. Das beliebte MMORPG World of Warcraft hat ebenfalls solche Belohnungen und sie sind deutlich schwieriger zu erhalten, als man vielleicht glaubt. Seit der Erweiterung Wrath of the Lich King versuchen Spieler die verschiedenen Aufgaben zu bewältigen, die ihnen beispielsweise abverlangen, an einem bestimmten Tag im Kalender eine besondere Herausforderung abzuschließen.

Laut der bekannten Datenbank des Spiels, Wowhead, ist es nun erstmals einem Spieler gelungen, alle 3927 Erfolge zu erhalten. Der Spieler "Xirev" hat es geschafft, jede einzelne Leistung, die World of Warcraft mit der aktuellen Erweiterung Battle for Azeroth bis zum heutigen Tag bietet, zu erhalten. Es erfordert eine völlig unmenschliche Geduld und Hingabe, die viele Arbeit, die diese virtuellen Belohnungen abverlangen, zu absolvieren. Xirev könnt ihr auf Reddit zur Komplettierung von World of Warcraft gratulieren und mit dem Spieler zusammen weinen, sobald die nächste Erweiterung erscheint. Hut ab für diese Geduld.