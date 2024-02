Ein Game of Thrones-Spin-off, das auf Aegons Eroberung basiert, hat grünes Licht erhalten

HQ

Ein weiteres Spin-off, das auf George R.R. Martins magischer Welt basiert, hat grünes Licht erhalten und basiert auf Aegons Eroberung. HBO hat Mattson Tomlin als Drehbuchautor verpflichtet, der zuvor unter anderem an The Batman und dessen kommender Fortsetzung gearbeitet hat.

Das Spin-off wird ein direktes Prequel zu House of the Dragon sein und sich darauf konzentrieren, wie sich die Targaryen-Familie durch eine groß angelegte, blutige Eroberung in Westeros etabliert hat. Eine Quelle beschrieb das Projekt als "back to basics" und eher im Einklang mit der Originalserie als House of the Dragon mit seinen beträchtlichen Zeitsprüngen.

Wann genau wir mit den Früchten von Aegons Eroberung rechnen können, ist noch unklar, und hier in der Redaktion vermuten wir, dass die Serie noch mindestens zwei Jahre entfernt ist.

Kannst du es kaum erwarten, diese kommende Adaption von Aegon's Conquest zu sehen?

Danke, The Hollywood Reporter.