Ein Game of Thrones-Film ist bei Warner Bros. in Entwicklung

Game of Thrones schafft endlich den Sprung auf die große Leinwand, denn Warner Bros. arbeitet an einem Film, der in George R.R. Martins Fantasiewelt spielt. Lange Zeit waren die Vorstellungen von einem Game of Thrones-Film beiseite geschoben worden, da HBO wollte, dass es eine Prestigeserie bleibt, obwohl die Showrunner der Serie, David Benioff und D.B. Weiss, die Serie mit einer Trilogie von Filmen beenden wollten.

Laut The Hollywood Reporter befindet sich das Projekt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Es gibt noch keinen Autor, Regisseur oder Darsteller, der an den Film gebunden ist. Dies könnte auch der Beginn eines Wandels in der Art und Weise sein, wie Warner Bros. in Zukunft mit dem geistigen Eigentum umgehen wird. Wenn man bedenkt, dass The Batman sein Spin-off sowohl im Fernsehen als auch in Dune ausgestrahlt hat, scheint es, dass Franchises nicht mehr unbedingt auf der großen oder kleinen Leinwand bleiben müssen.

Wir sind uns auch nicht sicher, ob Warner Bros. mit diesem Film ein komplettes Reboot plant oder ob er sich nur auf eine der Geschichten konzentrieren wird, die in der Welt von Game of Thrones noch zu erzählen sind, wie Roberts Rebellion oder der Fall von Old Valyria.

