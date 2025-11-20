Ein frischer Windzug für Level-5 mit Inazuma Eleven: Victory Road, das 500.000 Einheiten verkauft hat

HQ

Es war keine leichte Zeit für Level-5. Der Publisher und Entwickler hatten ein Jahr voller Verzögerungen, mit Professor Layton and the New World, die ins Jahr 2026 verlegt wurden, sowie Inazuma Eleven: Victory Road, das schließlich am 13. November als reine digitale Veröffentlichung für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 1 und 2 erschien.

Der offizielle X-Account der Reihe hat bestätigt, dass Inazuma Eleven: Victory Road seit dem Start eine halbe Million Exemplare verkauft hat, und bedankt sich bei den Spielern für ihre Unterstützung der Fußball-Manganime-Adaption.

"Egal, ob ihr in die neue Geschichte eintaucht, die in South Cirrus spielt, oder euch auf eine große Reise durch die lange Geschichte der Serie begeben, wir hoffen, dass ihr Inazuma Eleven weiterhin auf eure eigene Weise genießen könnt!"

Hast du es mit Inazuma Eleven: Victory Road versucht?