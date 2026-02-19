Ein freudiges Wiedersehen verwandelt sich in Lee Cronin's The Mummy in einen Albtraum

HQ

Es gibt ein paar Momente, in denen man einen Trailer sieht und das Bedürfnis hat, anderen einfach zu sagen: Schau auf eigene Gefahr. Das fällt einem sicherlich ein, wenn man über den ersten vollständigen Blick auf Lee Cronin's The Mummy spricht, einem kommenden Horrorfilm, der eine Situation erforscht, die eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, in Wirklichkeit aber aus deinen größten Albträumen gerissen ist...

Die Handlung des Films lässt sich teilweise auf eine recht grundlegende Erklärung zusammenfassen, denn auf seiner rudimentärsten Ebene untersucht er, wie eine Familie mit ihrer vermissten Tochter wieder in Kontakt kommt, acht Jahre nachdem sie glaubte, sie sei tot und endgültig verschwunden. Dieses Wiedersehen wird jedoch schwierig, als sich herausstellt, dass die Tochter zu etwas anderem geworden ist.

Von hier aus untersucht die Handlung im Grunde, wie dieses junge Mädchen zu einem schrecklichen lebenden Albtraum wird, während diejenigen, die sich der Situation bewusst sind, versuchen, die Frage zu beantworten, was mit der Tochter passiert ist und was aus ihr geworden ist.

Die offizielle Zusammenfassung geht noch etwas tiefer ein, und Sie können sie unten vollständig lesen, zusätzlich zum neuesten furchteinflößenden Trailer des Films, der ab dem 17. April in den Kinos startet. Wirst du es wagen, es auf der großen Leinwand zu sehen?

"Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in der Wüste – acht Jahre später ist die zerbrochene Familie schockiert, als sie zu ihnen zurückkehrt, denn das, was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich in einen lebendigen Albtraum."