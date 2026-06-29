Ein Förderprogramm in Japan enthüllt eine neue, nicht angekündigte IP von Koei Tecmo

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In Japan gibt es ein staatliches Förderprogramm namens "IP360", das vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) für neue Projekte vergeben wird, mit dem Ziel, die Schaffung neuer geistiger Eigentumsrechte in Bereichen der japanischen Populärkultur wie Manga, Anime und Videospiele zu unterstützen. Unter der Liste ausgewählter Projekte befindet sich eines mit dem vorläufigen Namen "FUJI" von Koei Tecmo.

Dies ist ein nicht näher genanntes Projekt, dessen Beschreibung besagt, dass es auf Koei Tecmos Expertise in "östlicher Ästhetik und Actionspielen" zurückgreift. Es heißt außerdem, dass das Unternehmen "globalen Erfolg und eine weitreichende Expansion der Reihe anstrebt, die durch das Spiel selbst angetrieben wird".

Es gibt keine weiteren Details oder Beschreibungen zu diesem geförderten Projekt, aber es ist auch erwähnenswert, dass es, was auch immer es sein mag, zwangsläufig ein Originaltitel sein wird – ein großer Unterschied zu Rise of the Ronin, Dynasty Warriors und den anderen etablierten Franchises von Koei Tecmo. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr zu erfahren.