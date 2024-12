Ein Fiorentina-Spieler, der mitten im Spiel zusammengebrochen ist, ist wach und klar und hat seine Teamkollegen ermutigt, diese Woche zu spielen

HQ

Gute Nachrichten aus Florenz! Der plötzliche und schockierende Zusammenbruch von gestern mitten in einem Fußballspiel der Serie A, bei dem der Fiorentina-Spieler Edoardo Bove das Bewusstsein verlor und ins Universitätskrankenhaus Careggi gebracht wurde. Heute ist der Spieler wach, klar und die Ärzte schließen ernsthafte Schäden vorerst aus.

ACF Fiorentina veröffentlichte eine Mitteilung, dass der Spieler, der auf die Intensivstation gebracht wurde, heute Morgen extubiert wurde und derzeit wach, wach und orientiert ist. Er sprach mit seiner Familie, seinem Trainer und seinen Teamkollegen, aber es werden weitere Tests durchgeführt, um die Ursachen seines Zusammenbruchs zu ermitteln.

Fiorentina wurde an diesem Wochenende für ein Achtelfinalspiel gegen Empoli in der Copa Italia eingeplant. Empoli-Präsident Fabrizio Corsi sagte, dass sie zusammenarbeiten würden, wenn Fiorentina beschließt, das Spiel zu verschieben, aber es war Bove selbst, der seine Teamkollegen ermutigte, am Mittwoch zu spielen, und das Spiel wird wie erwartet stattfinden, wie in der Republikanica zu lesen ist.

"Vielen Dank auch an alle Viola People und die gesamte Fußballwelt, die in diesem heiklen Moment große Nähe und Aufmerksamkeit mit Nachrichten und Unterstützung gezeigt haben, die sowohl dem Verein als auch Edoardo und seiner Familie großen Trost spendet haben", so der Verein.