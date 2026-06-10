Ein Finanzierungspaket von 70 Milliarden Dollar für ICE wurde Präsident Donald Trump zugewiesen

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Die Republikanische Partei möchte sicherstellen, dass die US Immigration and Customs Enforcement sowie die US Customs and Border Protection (auch bekannt als ICE) für den Rest von Donald Trumps Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten vollständig finanziert werden.

Laut CNN wurde ein 70-Milliarden-Dollar-Paket Präsident Trump auf den Schreibtisch gelegt, alles nach einer kürzlichen Abstimmung, die das Gesetz mit 214 Stimmen dafür und 212 dagegen knapp begünstigt hat. Dies geschah, nachdem das Paket in diesem Frühjahr zunächst blockiert wurde, nachdem die Demokraten sich gegen ICE gestellt hatten – alles nach den Vorfällen in Minnesota, bei denen zwei US-Bürger getötet wurden.

Das massive Finanzierungspaket wird trotz fehlender bedeutender Reformen oder Aufsicht über die Arbeitsweise von ICE vorangetrieben – eine Situation, die landesweit viel Kritik hervorgerufen hat. Ebenso schlagen andere vor, was mit einer so enormen Geldsumme erreicht werden könnte, wobei demokratische Abgeordnete vorschlagen, dass Obdachlosigkeit mit einem ähnlichen Investitionsniveau vollständig beseitigt werden könnte. Der demokratische Abgeordnete Morgan McGarvey aus Kentucky ging sogar so weit zu sagen: "So ziemlich alles wäre besser, als es ICE zu geben."