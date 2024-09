Ein Film von Bane and Deathstroke für das neue DC-Universum ist in Produktion

HQ

Es ist die Ruhe vor dem Sturm im Moment für DC-Fans. Nächstes Jahr startet das neue Universum von James Gunn und Peter Saffran mit dem Film Superman in vollem Gange, und im Jahr darauf kommt Supergirl: Woman of Tomorrow. Darüber hinaus wird auch an Swamp Thing und The Authority gearbeitet, sowie an einem Batman-Film (basierend auf The Brave and the Bold, der nicht derselbe Batman ist wie in Matt Reeves' The Batman-Filmen).

Als ob das noch nicht genug wäre, warten wir auch noch auf die zweite Staffel von Peacemaker, eine Amanda Waller-Serie, eine Booster Gold-Serie, eine Green Lantern-Serie namens Lanterns und die Paradise Lost-Serie - zusätzlich zu einigen Animationen, die als Kanonen gelten. Eine Menge, wie gesagt - aber es kommt noch mehr.

Nun berichtet The Hollywood Reporter, dass DC auch an einem Live-Action-Film mit den Superschurken Bane und Deathstroke arbeitet, die zwei von Batmans beliebtesten Feinden sind. Matthew Orton (Captain America: Brave New World) schreibt das Drehbuch, aber der Regisseur steht noch nicht fest.

Es ist unklar, gegen wen diese beiden Feinde kämpfen werden, aber es sollte logischerweise Batman sein - obwohl man sich fragen könnte, warum es nicht stattdessen als Batman-Film beschrieben wird, und der bereits erwähnte The Brave and the Bold noch nicht einmal mit den Dreharbeiten begonnen hat, würde DC/Warner wirklich vorher mit der Arbeit an einem weiteren Film beginnen? Vielleicht kämpfen sie gegen jemand anderen oder vielleicht sogar gegeneinander?

Es ist auch nicht klar, wer Bane und Deathstroke spielen wird, aber Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) hat schon lange gesagt, dass er mit James Gunn an einem DC-Film arbeiten möchte, und war besonders scharf auf Bane. Kürzlich sagte Bautista jedoch, dass er nicht mehr glaubt, dass er die richtige Person für Bane ist, worüber wir berichtet haben.

Also... Hast du Vorschläge für Schauspieler, die gut zu Bane bzw. Deathstroke passen würden? Hören wir es in den Kommentaren.

Ruin // DC Comics