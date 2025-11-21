Ein Feuer bricht in der Cop30-Gipfelhalle in Brasilien aus

HQ

Am Donnerstag brach in einem Konferenzsaal auf dem Cop30-Klimagipfel in Belém, Brasilien, ein Feuer aus, wodurch die Delegierten evakuiert werden mussten, da Rauch sich durch den Veranstaltungsort ausbreitete.

Beamte sagten, das Feuer habe in der Nähe des China-Pavillons begonnen und sei innerhalb von Minuten unter Kontrolle gebracht worden. Dreizehn Personen wurden laut den Organisatoren wegen Rauchvergiftung behandelt. Online geteilte Videos stürmten die Messebesucher hinaus, während Flammen über die Ausstellungsstände zogen und zur Decke stiegen.

Teile des Geländes, darunter der Gesundheits- und Wissenschaftspavillon sowie mehrere Afrika-Pavillons, waren ebenfalls betroffen, obwohl das volle Ausmaß der Schäden weiterhin unklar ist. Feuerwehrleute und UN-Mitarbeiter nutzten Feuerlöscher, um die Flammen einzudämmen, die ein Loch in das Dach des Gipfels brannten.

Die örtlichen Behörden erklärten, die Ursache sei noch nicht bestätigt, obwohl frühe Berichte auf einen möglichen Generatorausfall oder Kurzschluss hindeuten. Ein Großteil des Veranstaltungsortes befand sich noch im Bau, als die Konferenz eröffnet wurde, wobei von den Teilnehmern unvollendete Strukturen und freiliegende Bereiche vermerkt wurden.

Das Feuer brach aus, als die Minister in den letzten Verhandlungen über fossile Brennstoffe und Klimafinanzierung verwickelt waren, wobei die Gespräche bereits über die geplante Frist des Gipfels hinausliefen. Mehr als 50.000 Delegierte nehmen an der Veranstaltung teil. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...