Ein falscher Pilot flog fast zwei Jahrzehnte lang Passagiere um die Welt

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Das wird Menschen mit Flugangst wahrscheinlich nicht helfen, aber CNN berichtet heute, dass ein Air-Canada-Pilot nach fast 17 Jahren Flugzeit festgenommen wurde, als bekannt wurde, dass er eigentlich kein lizenzierter Pilot war. Er schaffte es, zwischen 2009 und 2025 über 900 Flüge – sowohl Inlands- als auch internationale – abzusolvieren.

Wenn das für dich wie ein Film klingt, sagt der Bezirkspolizeichef genau das über den Fall. Der "Pilot" wurde schließlich zum Kapitän befördert und hat insgesamt über 2 Millionen Dollar verdient, obwohl er weder die erforderliche Lizenz hatte noch die erforderlichen Prüfungen bestanden hatte.

Der Fall kam nach einer Untersuchung ans Licht, nach der er nach seinem Ruhestand im vergangenen Jahr festgenommen wurde. Air Canada äußerte sich zu dem Fall und erklärte, dass die Sicherheit nie beeinträchtigt wurde, fügte jedoch hinzu, dass "eine angemessene Lizenzierung eine wesentliche Ebene des mehrschichtigen Ansatzes der Fluggesellschaft zur Sicherheit ist, weshalb Air Canada diese Angelegenheit mit größter Ernsthaftigkeit nimmt."