Ein Fallout: New Vegas Remaster wäre laut Obsidian "genial"

So ziemlich jeder Titel in der Fallout-Franchise sind großartige Spiele (sogar Fallout 76 heutzutage), aber das beliebteste von allen ist wahrscheinlich Fallout: New Vegas. Dieses wurde von Obsidian Entertainment (Grounded, The Outer Worlds, Pentiment) entwickelt und bereits 2010 auf den Markt gebracht.

Es hat eine riesige Fangemeinde mit Leuten, die immer noch Mods dafür machen und Obsidian selbst sagt, dass sie es "lieben" würden, eine Fortsetzung zu machen. Während dies früher schwieriger zu klären war, sind sowohl Obsidian Entertainment als auch Bethesda heutzutage im Besitz von Microsoft, was bedeutet, dass alle rechtlichen Hindernisse beseitigt sind.

In einem Interview mit The TheGamer stellen die Game Directors Tim Cain und Leonard Boyarsky von Obsidian einen anderen Weg vor, um diesen Klassiker zurückzubringen, wobei ersterer sagt:

"Nicht, dass es an mir liegt, aber wäre ein grafisches Remaster von Fallout: New Vegas nicht großartig?"

Wir denken das sicherlich, und zum Glück auch Boyarsky, der zustimmt und sagt: "Es wäre großartig".

Wie üblich ist dies immer noch keine Bestätigung, aber da Obsidian ein so offenes und offenes Interesse an dem klassischen Fallout-Abenteuer zeigt, sollten wir wirklich nicht allzu überrascht sein, dass New Vegas irgendwann zurückgebracht wird - auf die eine oder andere Weise.