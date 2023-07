Ein Exoprimal Showcase ist für nächste Woche geplant

HQ

Vier Tage vor der Veröffentlichung, oder drei, technisch gesehen für uns hier in Großbritannien und Europa, veranstaltet Capcom ein Exoprimal Showcase.

Der Showcase findet am 10. Juli um 16.30 Uhr pazifischer Zeit statt, was bedeutet, dass er um 12.30 Uhr bzw. 1.30 Uhr für BST bzw. MESZ stattfinden wird.

Wir werden in Exoprimal mehr über die Kriegsspiele erfahren, und Capcom hat auch ein paar Überraschungen versprochen. Das Spiel erscheint am 14. Juli und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein.