Ein Exemplar von Castlevania für das NES wurde kürzlich für 90.000 US-Dollar verkauft

Was würdest du tun, wenn du Zugang zu einer voll funktionsfähigen Zeitmaschine hättest? Zurück gehen und sich mit Ernest Hemingway anfreunden? Reisen Sie in die Kreidezeit und lassen Sie sich in einer Höhle nieder, oder besuchen Sie vielleicht den Wilden Westen in den USA und werden Sie zum Revolverhelden? Ich würde etwas weit weniger Dramatisches tun, ins Jahr 1987 zurückreisen und 300 Exemplare der besten Spiele für das NES kaufen, in Plastik verpackt, und dann zurückreisen und sie alle auf eBay verkaufen.

Denn wenn ein einziges ungebrochenes NES-Spiel bei Ebay Zehntausende von Dollar einbringen kann, haben sich die Dinge komplett geändert. Aber hier sind wir. Letzten Monat wurde ein ungebrochenes Kid Icarus für rund 88.000 US-Dollar verkauft und vorletzte Woche war es Zeit für ein ungeöffnetes Castlevania für NES, das für 90.000 US-Dollar verkauft wurde. Die Wendung hier ist, dass der Käufer jetzt behauptet, einen Käufer gefunden zu haben, der bereit ist, 250.000 US-Dollar für dieselbe Kopie zu zahlen.