Ein europäisches Land bekommt offizielle 1,5-Euro-Münzen, aber es gibt einen komischen Haken

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Während wir bei Gamereactor immer mehr Comics und Popkultur behandeln (verpassen Sie nicht unsere laufende Comicon Napoli 2026 Sonderberichterstattung hier), verstehen wir besser, wie die Fangemeinde zuerst dort war, viele Male vor Filmen und Spielen. Kulturell gesehen haben Comics und Graphic Novels (und Manga) in den USA, Japan und einigen europäischen Ländern jegliche kulturelle Grenzen überschritten und werden ebenso respektiert wie die renommiertesten klassischen Bücher. In Spanien war Mortadelo y Filemón (Mort & Phil oder Fred & Jeff auf Englisch) immer der Inbegriff, und sein Slapstick-Humor überschritt nun die Seiten in die reale Welt.

Wie offiziell von der staatlichen FNMT (der spanischen Münzstätte) angekündigt, wird im Land eine neue Euro-Münze in begrenzter Auflage geprägt – alles als Teil einer Hommage an den verstorbenen Francisco Ibáñez, sein Werk und einen seiner wiederkehrenden Witze. Die Gedenksammlung zu Ehren Ibáñez besteht aus neun 1,5-Euro-Münzen, die in diesem Jahr herausgegeben werden und den 90. Geburtstag des Autors drei Jahre nach seinem Tod markieren sollen.

Die Sammlung feiert Ibáñez' ikonischste Comicfiguren und zeigt Mortadelo und Filemón, Kollegen der T.I.A. wie Professor Bacterio, Ofelia und Superintendent Vicente, sowie weitere Bruguera-Klassiker wie Rompetechos, Botones Sacarino sowie Pepe Gotera und Otilio.

Trotz des Wortspiels sind dies Sammlerstücke und können nicht als alltägliches Taschengeld verwendet werden. Laut offizieller Ankündigung hat jede Münze einen Nennwert von 1,50 €, wird aber für 23,97 € verkauft, wobei nur 10.000 Einheiten erhältlich sind. Frühere Ibáñez-Münzausgaben waren schnell ausverkauft und stiegen später auf dem Wiederverkaufsmarkt im Wert.

Ironischerweise prägt Spanien eine völlig nutzlose, aber niedlich erkennbare Zwischenmünze zwischen 1 und 2 Euro, während die USA nach 238 Jahren die Produktion der Penny-Münze (1-Cent-Münze) eingestellt haben, um erhebliche Produktionskosten zu sparen, wobei die Nickels und Dimes ihren Platz für rundere Figuren einnehmen.