Ein erster Blick auf Yellowjackets: Staffel 3

Wie wir alle wissen, endete die letzte Staffel von Yellowjackets mit einem großen Cliffhanger und es gibt immer noch viel Ungelöstes für jeden, der sich daran erinnert, wie die Serie einst in ihrer ersten Folge begann.

In der dritten Staffel scheint es, dass dies tatsächlich weiter erforscht wird, und in einem neuen Trailer bekommen wir einen Vorgeschmack darauf, was kommen wird, wenn die Serie am 14. Februar zurückkehrt - komplett mit ein paar neuen Gesichtern, nicht zuletzt einer Figur, die von Hilary Swank gespielt wird.

Schauen Sie sich das Video unten an.