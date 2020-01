Ein erster Blick auf Haohmaru in Soul Calibur VI

Update, 27. Januar 2020, 10:13 Uhr: Der Publisher hat das offizielle Videomaterial geteilt. Wir haben das Video direkt eingebunden:

You watching Werben

Originale Meldung:

Während des Kampfturniers EVO Japan 2020, das am Wochenende stattfand, nutzte Bandai Namco die Gelegenheit, um eine der nächsten Ergänzungen von Soul Calibur VI in einem Livestream zu demonstrieren: Haohmaru. Der Gute ist seit 1993 in der Welt der Videospiele aktiv und wird vor allem mit Samurai Shodown in Verbindung gebracht (er hat aber auch in anderen Projekten, wie Capcom vs. SNK 2, mächtig Eindruck hinterlassen).

Bislang haben wir von seiner Umsetzung im neuesten Soul Calibur keinen offiziellen Trailer (oder Bilder) erhalten, allerdings hat der Youtuber Rikukey2 die Präsentation des Livestreams mitgeschnitten. Wie ihr sicherlich wisst, ist die Soul-Calibur-Serie ein Hort für Gastcharaktere aller Art. Bislang konnten wir Link, Spawn, Kratos, Yoda/Darth Vader und Ezio Auditore da Firenze in der Reihe sehen - um nur einige zu nennen. Im Basisspiel von Soul Calibur VI stehen uns Geralt von Rivia aus The Witcher 3 zur Verfügung, später kam 2B aus Nier: Automata hinzu.

Hoffentlich bekommen wir bald die offiziellen Assets und weitere Release-Informationen, aber bis dahin muss es eben so gehen. Was ist euer Lieblingsauftritt eines Gastcharakters?